Rektörün oğul torpili mahkemede bitti: Tek tek ortaya çıktı!
Hakkari Üniversitesi Rektörü Ömer Pakiş, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı döneminde, 28 adayı eleyip oğlu Halit Ziya Pakiş’i fakültesine araştırma görevlisi olarak aldı.
GÜNDEM 23.09.2020, 08:35
25 Mart 2018'de Türkiye'nin gündemine gelen skandalın ardından Rektör Pakiş hakkında açılan soruşturmada Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamlandı.
5 Haziran 2020 tarihli iddianamede, Rektör Pakiş'in oğlunu işe aldırmak için nasıl bir yol izlediği tek tek anlatıldı. Rektör Pakiş'in, “görevini kötüye kullanmaktan dolayı” yargılanması ve görevden el çektirilmesini istedi. Ayrıca, jüri üyelerinin de yargılanması talep edildi.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, iddianameye yansıyan torpil şöyle gelişti:
– Belgeler arasında kendi oğlunun belgelerinin de olmasına karşın görevine devam ederek, Fakülte Yönetim Kurulu'nca belirlenmesi gereken Ön Değerlendirme Komisyonu ve Sınav Jüri üyelerini kendisi belirledi.
– Dekan'ın oğlu Halit Ziya Pakiş'in başvuru dilekçesinde el ile “Van” yazıldı ancak başvuru süresinde İlahiyat Fakültesi Sekreterliği'ne verdiği dilekçede il/ilçe adına rastlanmadı. Dilekçesine il/ilçe adı yazmayan başka bir aday ise doğrudan elendi.
– Sınava girmeye hak kazanan 20 kişilik Ön Değerlendirme Tablosu'nda, puanlarına göre 30'uncu sırada olması gereken oğlu Pakiş, 12'nci sırada gösterildi.
– Prof. Dr. Pakiş, daha ön değerlendirme yapılmadan önce sınava başvuran adayların bütün belgelerini gördü.
– Sınava katılacak adayların ön değerlendirmeleri Ömer Pakiş'in odasında yapıldı.
– Taraf olduğu bir konuda görüş beyan etti.
– Sınav jüri üyelerini doğrudan ya da dolaylı olarak baskı altında tuttu.
5 Haziran 2020 tarihli iddianamede, Rektör Pakiş'in oğlunu işe aldırmak için nasıl bir yol izlediği tek tek anlatıldı. Rektör Pakiş'in, “görevini kötüye kullanmaktan dolayı” yargılanması ve görevden el çektirilmesini istedi. Ayrıca, jüri üyelerinin de yargılanması talep edildi.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, iddianameye yansıyan torpil şöyle gelişti:
– Belgeler arasında kendi oğlunun belgelerinin de olmasına karşın görevine devam ederek, Fakülte Yönetim Kurulu'nca belirlenmesi gereken Ön Değerlendirme Komisyonu ve Sınav Jüri üyelerini kendisi belirledi.
– Dekan'ın oğlu Halit Ziya Pakiş'in başvuru dilekçesinde el ile “Van” yazıldı ancak başvuru süresinde İlahiyat Fakültesi Sekreterliği'ne verdiği dilekçede il/ilçe adına rastlanmadı. Dilekçesine il/ilçe adı yazmayan başka bir aday ise doğrudan elendi.
– Sınava girmeye hak kazanan 20 kişilik Ön Değerlendirme Tablosu'nda, puanlarına göre 30'uncu sırada olması gereken oğlu Pakiş, 12'nci sırada gösterildi.
– Prof. Dr. Pakiş, daha ön değerlendirme yapılmadan önce sınava başvuran adayların bütün belgelerini gördü.
– Sınava katılacak adayların ön değerlendirmeleri Ömer Pakiş'in odasında yapıldı.
– Taraf olduğu bir konuda görüş beyan etti.
– Sınav jüri üyelerini doğrudan ya da dolaylı olarak baskı altında tuttu.
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