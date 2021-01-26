Rektör kendisini müdür olarak atadı! Mahkeme hukuka aykırı buldu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, rektör olduğu üniversite bünyesinde bulunan Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-Televizyon Merkezi Müdürlüğü’ne kendisini ataması mahkemece reddedildi.

Bölge İdare Mahkemesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’nin kendisini Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-Televizyon Merkezi Müdürlüğü’ne atamasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Basına yansıyan haberlere göre Prof. İnci’nin, üniversiteye 2019 yılı başında rektör olarak atanmasının ardından 4 Ekim 2019’da bir yazıyla Prof. Sami Şekeroğlu SinemaTV Merkezi Müdürlüğü’ne kendisini atamasının usulsüz olduğu savunularak konu yargıya taşınmıştı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, İnci’nin aleyhine karar vererek merkeze kendisini değil, merkez yönetmeliğinin işaret ettiği üzere Sinema-TV Bölümü öğretim elemanlarından birisini ataması gerektiğini tebliğ ederek işlemi iptal etti.

Rektör İnci, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği işlemin iptali kararına da itiraz hakkını kullanarak konuyu istinaf mahkemesine taşıdı. Bölge İdare Mahkemesiİnci’nin istinaf başvurusunu oybirliği ile reddetti.

