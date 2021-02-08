Reklam

Son Dakika

Reklama ihtiyaç duyuyorsanız, E5 yanınızda…

E5 Reklam ve Mimarlık kurucusu ve ortağı Hakan Berktaş: Reklama ihtiyaç duyuyorsanız, E5 yanınızda…

GÜNDEM 08.02.2021, 04:33
Reklama ihtiyaç duyuyorsanız, E5 yanınızda…
E5 Reklam ve Mimarlık kurucusu Hakan Berktaş, ortağı Uğur Arslan ile birlikte açtığı reklam ajanslarının bir iş yerinin açılış aşamasındaki hazırlığından işler hale getirilmesindeki tüm aşamalarıyla ilgili nitelikli, kaliteli hizmet ürettiklerini kaydederek, “E5 Reklam ve Mimarlık işyerlerinin kuruluşundaki tabelasından son aşamasına kadar proje dekorasyonu, logo tasarımı, kartvizitleri, insörtleri, web sitesi, ürününün marka haline getirilmesi, PR çalışması, kurye ve teknik hizmetlerine kadar her aşamasıyla ilgili hizmetleri titizlikle vermektedir. Ürünleri marka yapacak çalışmalara imza atmaktadır” diye konuştu.
E5 Reklam Ve Mimarlık’ın kurucularından Hakan Berktaş, ortağı Uğur Arslan ile birlikte açtığı reklam ajanslarını tüm bu işlerin ortak paydası ve hepsinin ortak ihtiyaçlarını analiz ederek yola çıktıklarını belirterek, “Yaptığımız bu fizibilite çalışmalarında farkına vardık ki, her açılan işyerinde iş yerinin hazırlanması ve işler hale gelmesi için bazı aşamaların geçilmesi gerekmektedir. İşte bizim reklam ajansımız tüm bu aşamalarda saygıdeğer müşterilerimize en nitelikli, en kaliteli hizmeti vermek ve sunmak amacıyla kurulmuştur” dedi.
Berktaş, yaptıkları analizlerde işyerlerinin kuruluş ve işleyişleriyle ilgili yaptıkları fizibilitede 10 aşamayı şöyle sıraladı: “Her açılan işyerinde iş yerinin hazırlanması ve işler hale gelmesi için; “1) Dekorasyon, tadilat, elektrik, su, gaz tamirat. 2) Nakliye ve taşınma. 3) Güvenlik sistemi ve kamera yerleştirme. 4) İş yerlerini tanıtıcı logo tasarımı. 5) Şirketi ve firmayı yapılan işleri tanıtıcı, kartvizit, dijital baskı, broşür, insört vesaire. 6) Firmanın dış cephesi için yapılacak tabela, cam giydirme, vinil baskı vesaire. 7) Firmayı ve hizmetlerini tanıtıcı web sitesi tasarımı. 8) İnternette tanıtım ve reklam için seo, adword, sosyal medya tanıtımı. 9) Firma için marka oluşturma, marka yönetimi, PR çalışmaları. 10) İşyerinde oluşan arızalar için teknik servis ihtiyacı.”
Bütün bu aşamalar için ayrı ayrı şirketlerle, kişilerle görüşüldüğü ve hepsinin eşgüdüm içerisinde işbirliği içerinde çalışması için uğraşıldığının görüldüğünü kaydeden Berktaş,
“E5 Reklam ve Organizasyon olarak tüm bunları tek çatı altında bir muhatap kişi ile çözmeyi planladık ve uygulamaya başladık. Tüm bu aşamaları en nitelikli, en kaliteli şekilde çözecek profesyonel ekibimizle işletmelerin tüm işlerini tek çatı altında çözebilecek bir boyutu ortaya koyduk. İşletmeler farklı hizmetleri farklı yerlerden değil, istedikleri neyse bizden talep edebilecekler” diye konuştu.
Berktaş, “Yaptığımız çalışmalara bir örnek verecek olursak; restoran açmak isteyen bir girişimci ile çalışırken; öncelikle restoran için kullanılacak yerin girişimcinin düşüncesine göre mimarı projesi çizilir ve işlerinde uzman ekibimiz tarafından dekorasyonu, tadilatı tamiratı yapılır. Bu tadilat süresince altyapı olarak gerekli olan tüm elektrik, su ve gaz tesisatı da kurulur. Nedir bu tesisatlar? Yangın, güvenlik, alarm, kamera, otomasyon, ses, TV vesaire sistemleri. Bu arada firmanın logosu tasarlanır ve tabelası, cam giydirme reklam ürünleri hazırlanır. Aynı anda restoranı tanıtıcı kartvizitler, menü ve broşür, insörtler tasarımcılarımız tarafından hazırlanır. Restoranın dekorasyonu bittikten sonra mekân ve sunulacak yemeklerin fotoğrafları çekilerek grafiker ve web tasarımcılarımızda restoranı tanıtan web sitesi ve ona entegreli olarak sosyal medya adreslerini kurmaya başlarlar. Bu fotoğraflar broşür ve insörtlerde de kullanılmaktadır” diye konuştu.
Berktaş, istenildiği takdirde ürünü veya hizmeti marka yapmak için tanıtım işlemleri ve PR çalışmaları da yaptıklarına dikkat çekerek, “İstenildiği takdirde saygıdeğer müşterilerimizin ürünlerini veya hizmetinizi marka yapmak için tanıtım işlemleri ve PR çalışmaları da yapmaktayız. E5 Reklam Organizasyon’un bir başka hizmeti de nakliye ve kurye işlemleridir. Taşınmalar sırasında firma sahiplerine nakliye hizmeti de verilmektedir. Bunun yanı sıra yakın zamanda kurye hizmetimiz de faaliyete geçecektir. İşyerlerinin faaliyetleri sırasında makinalarda ve cihazlarda oluşan arızalara karşı en çok ihtiyaçlarından olan teknik servis desteğini de E5 verebilmektedir. Bu sayede kim olduğunu bilmediğiniz kişilerle de uğraşmayacaksınız” değerlendirmesini yaptı.
Öncelikle İstanbul’da hayata geçirilen E5 Reklam çalışmaları taleplerin farklı şehirlerden ve farklı ülkelerden gelmesiyle hizmet ağını genişletme yoluna gittiğini, şu an iş ortaklarıyla İstanbul, Bursa, İzmir, Manisa, Malatya, Elâzığ, Batman, Mardin illerinde faaliyetlerine başladığını ifade eden Hakan Berktaş, “Bunun yanı sıra Hollanda’da şubemiz açılmıştır. Ayrıca başta Irak olmak üzere Körfez ülkelerinde de faaliyetler planlanmaktadır. Planlamamızda işyerlerinin yemek (catering) ve iş güvenliğini de (OSGB) sağlamak bulunmaktadır. Amacımız şirketlerin kendi işleriyle ilgilenmelerini, zamanlarını ve enerjilerini kendi işlerine vermelerini sağlamak ve geriye kalan işlerlikle ilgili olarak tüm konuların tamamen E5 Reklam ve Organizasyon tarafından çözümlenmesidir” açıklamasını yaptı. / NEDİM ODABAŞ
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 08 Şubat 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 22 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 22 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Athletic Bilbao 21 25
11. Celta de Vigo 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16