Reklama ihtiyaç duyuyorsanız, E5 yanınızda…

E5 Reklam ve Mimarlık kurucusu Hakan Berktaş, ortağı Uğur Arslan ile birlikte açtığı reklam ajanslarının bir iş yerinin açılış aşamasındaki hazırlığından işler hale getirilmesindeki tüm aşamalarıyla ilgili nitelikli, kaliteli hizmet ürettiklerini kaydederek, “E5 Reklam ve Mimarlık işyerlerinin kuruluşundaki tabelasından son aşamasına kadar proje dekorasyonu, logo tasarımı, kartvizitleri, insörtleri, web sitesi, ürününün marka haline getirilmesi, PR çalışması, kurye ve teknik hizmetlerine kadar her aşamasıyla ilgili hizmetleri titizlikle vermektedir. Ürünleri marka yapacak çalışmalara imza atmaktadır” diye konuştu.

E5 Reklam Ve Mimarlık’ın kurucularından Hakan Berktaş, ortağı Uğur Arslan ile birlikte açtığı reklam ajanslarını tüm bu işlerin ortak paydası ve hepsinin ortak ihtiyaçlarını analiz ederek yola çıktıklarını belirterek, “Yaptığımız bu fizibilite çalışmalarında farkına vardık ki, her açılan işyerinde iş yerinin hazırlanması ve işler hale gelmesi için bazı aşamaların geçilmesi gerekmektedir. İşte bizim reklam ajansımız tüm bu aşamalarda saygıdeğer müşterilerimize en nitelikli, en kaliteli hizmeti vermek ve sunmak amacıyla kurulmuştur” dedi.

Berktaş, yaptıkları analizlerde işyerlerinin kuruluş ve işleyişleriyle ilgili yaptıkları fizibilitede 10 aşamayı şöyle sıraladı: “Her açılan işyerinde iş yerinin hazırlanması ve işler hale gelmesi için; “1) Dekorasyon, tadilat, elektrik, su, gaz tamirat. 2) Nakliye ve taşınma. 3) Güvenlik sistemi ve kamera yerleştirme. 4) İş yerlerini tanıtıcı logo tasarımı. 5) Şirketi ve firmayı yapılan işleri tanıtıcı, kartvizit, dijital baskı, broşür, insört vesaire. 6) Firmanın dış cephesi için yapılacak tabela, cam giydirme, vinil baskı vesaire. 7) Firmayı ve hizmetlerini tanıtıcı web sitesi tasarımı. 8) İnternette tanıtım ve reklam için seo, adword, sosyal medya tanıtımı. 9) Firma için marka oluşturma, marka yönetimi, PR çalışmaları. 10) İşyerinde oluşan arızalar için teknik servis ihtiyacı.”

Bütün bu aşamalar için ayrı ayrı şirketlerle, kişilerle görüşüldüğü ve hepsinin eşgüdüm içerisinde işbirliği içerinde çalışması için uğraşıldığının görüldüğünü kaydeden Berktaş,

“E5 Reklam ve Organizasyon olarak tüm bunları tek çatı altında bir muhatap kişi ile çözmeyi planladık ve uygulamaya başladık. Tüm bu aşamaları en nitelikli, en kaliteli şekilde çözecek profesyonel ekibimizle işletmelerin tüm işlerini tek çatı altında çözebilecek bir boyutu ortaya koyduk. İşletmeler farklı hizmetleri farklı yerlerden değil, istedikleri neyse bizden talep edebilecekler” diye konuştu.

Berktaş, “Yaptığımız çalışmalara bir örnek verecek olursak; restoran açmak isteyen bir girişimci ile çalışırken; öncelikle restoran için kullanılacak yerin girişimcinin düşüncesine göre mimarı projesi çizilir ve işlerinde uzman ekibimiz tarafından dekorasyonu, tadilatı tamiratı yapılır. Bu tadilat süresince altyapı olarak gerekli olan tüm elektrik, su ve gaz tesisatı da kurulur. Nedir bu tesisatlar? Yangın, güvenlik, alarm, kamera, otomasyon, ses, TV vesaire sistemleri. Bu arada firmanın logosu tasarlanır ve tabelası, cam giydirme reklam ürünleri hazırlanır. Aynı anda restoranı tanıtıcı kartvizitler, menü ve broşür, insörtler tasarımcılarımız tarafından hazırlanır. Restoranın dekorasyonu bittikten sonra mekân ve sunulacak yemeklerin fotoğrafları çekilerek grafiker ve web tasarımcılarımızda restoranı tanıtan web sitesi ve ona entegreli olarak sosyal medya adreslerini kurmaya başlarlar. Bu fotoğraflar broşür ve insörtlerde de kullanılmaktadır” diye konuştu.

Berktaş, istenildiği takdirde ürünü veya hizmeti marka yapmak için tanıtım işlemleri ve PR çalışmaları da yaptıklarına dikkat çekerek, “İstenildiği takdirde saygıdeğer müşterilerimizin ürünlerini veya hizmetinizi marka yapmak için tanıtım işlemleri ve PR çalışmaları da yapmaktayız. E5 Reklam Organizasyon’un bir başka hizmeti de nakliye ve kurye işlemleridir. Taşınmalar sırasında firma sahiplerine nakliye hizmeti de verilmektedir. Bunun yanı sıra yakın zamanda kurye hizmetimiz de faaliyete geçecektir. İşyerlerinin faaliyetleri sırasında makinalarda ve cihazlarda oluşan arızalara karşı en çok ihtiyaçlarından olan teknik servis desteğini de E5 verebilmektedir. Bu sayede kim olduğunu bilmediğiniz kişilerle de uğraşmayacaksınız” değerlendirmesini yaptı.

Öncelikle İstanbul’da hayata geçirilen E5 Reklam çalışmaları taleplerin farklı şehirlerden ve farklı ülkelerden gelmesiyle hizmet ağını genişletme yoluna gittiğini, şu an iş ortaklarıyla İstanbul, Bursa, İzmir, Manisa, Malatya, Elâzığ, Batman, Mardin illerinde faaliyetlerine başladığını ifade eden Hakan Berktaş, “Bunun yanı sıra Hollanda’da şubemiz açılmıştır. Ayrıca başta Irak olmak üzere Körfez ülkelerinde de faaliyetler planlanmaktadır. Planlamamızda işyerlerinin yemek (catering) ve iş güvenliğini de (OSGB) sağlamak bulunmaktadır. Amacımız şirketlerin kendi işleriyle ilgilenmelerini, zamanlarını ve enerjilerini kendi işlerine vermelerini sağlamak ve geriye kalan işlerlikle ilgili olarak tüm konuların tamamen E5 Reklam ve Organizasyon tarafından çözümlenmesidir” açıklamasını yaptı. / NEDİM ODABAŞ