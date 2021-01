Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2021 Regaip Kandili hangi gün?

Receb ayının ilk cuma gecesine Regaib Gecesi denir. Bu geceye Regaib Geceye ismini meleklerin verdiği rivayet edilir.

Arapça bir kelime olan Regaip "reğa-be" kökünden gelmektedir.

Kelime olarak "Reğa-be" herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek anlamına gelir.

Allah bu mübarek gecede, kullarına ragibetler bir başka deyişle ihsanlar, ikramlar yapar.

Bu geceye hürmet edenler affedilir. Dua edenlerin kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere inanılmaz müjdeler vardır..



Regaib Gecesini ibadetle geçirmeli.

Tevbe ve istişfarda bulunmalı, tesbih çekip, namaz kılıp, bol bol Kur'an okumalı

Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir.

Peygamberimiz (a.s.m)’ın Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Receb ayıdır.

Receb ayında ve Regaip Gecesinde oruç tutmanın muazzam, muhteşem sevapları var.

Bu ayda sevaplar kulların defterlerinin sevab hanelerine, bol bol dökülmesi dolayısıyla da recebül esabb denmiştir.



Sevgili Peygamberimiz (sas), Regaib Gecesi'nin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Resulullah'ın (sas) Receb'in ilk perşembe gününü oruçla geçirdiği ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere on iki rekât namaz kıldığı rivayet edilir.

Sevgili Peygamberimiz Recep ayı girdiği zaman şöyle buyurdular:

Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas’ı (r.a.) dinledim şöyle demişti: “Resulullah Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik. (Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56, (II, 811))