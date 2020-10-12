Refüje çarpan motosiklet ikiye bölündü! 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Cengiz D. idaresindeki 35 ARD 344 plakalı motosiklet, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde refüje çarptı.

Yaklaşık 30 metre sürüklenen motosiklet, refüje çarptıktan sonra ikiye bölündü



Kazada sürücü Cengiz D. ile yanında bulunan ismi henüz öğrenilemeyen kadın yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



