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Reform süreci MHP ile yürütülecek, çözüm sürecine benzemeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi, hukuk ve demokraside reform süreci başlatacağız açıklamalarının ardından atılacak adımlar herkesçe merak ediliyor. Peki, AK Parti bu adımları MHP ile mi atacak?

GÜNDEM 24.11.2020, 09:45
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Reform süreci MHP ile yürütülecek, çözüm sürecine benzemeyecek
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde partisinin katıldığı çeşitli programlarında ekonomi, hukuk ve demokraside yeni bir reform sürecinin başlatılacağı açıklamasından sonra atılacak adımların nasıl olabileceğini gündemdeki yerini koruyor. Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin bu süreci Cumhur İttifakı ortağı MHP ile yürüteceğini savunarak “Hem reform sürecinin siyasi desteğinin güçlü olabilmesi için MHP’ye ihtiyaç var hem de reform için yola çıkmışken, bir siyasi kaos yaşanmasına fırsat verilmemeli.” yorumunu dile getirdi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında girilecek reform sürecinin geçmişteki çözü sürecine benzemeyeceğini söyledi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın reform sürecini MHP ile birlikte yürüteceği anlaşılıyor" dedi.
Selvi'nin "Yeni sürecin kodları" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle yazdı:
Öncelikle iki noktanın çok iyi anlaşılması gerekiyor: Yeni bir reform sürecine giriliyor ama bu geçmişte yaşanan çözüm sürecinin benzeri değil. İkincisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın reform sürecini MHP ile birlikte yürüteceği anlaşılıyor. Kimse MHP’siz bir reform süreci yaşanacağı gibi yanlış bir hesabın içine girmemeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu partisinin il kongreleri nedeniyle yaptığı konuşmada da “Sayın Devlet Bahçeli’ye ve tüm MHP camiasına, 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere, ülkenin ve milletin menfaatine olan her hususta yanımızda bulundukları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi. Bu doğru bir tercih. Hem reform sürecinin siyasi desteğinin güçlü olabilmesi için MHP’ye ihtiyaç var hem de reform için yola çıkmışken, bir siyasi kaos yaşanmasına fırsat verilmemeli. Çünkü o zaman ortada reform kalmaz, Türkiye başka bir yere savrulur.
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