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Refah Partisi eski milletvekili Ömer Faruk Ekinci ahirete irtihal etti
Refah Partisi'nin (RP) 19. ve 20. Dönem Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci, bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu.
GÜNDEM 24.10.2020, 15:29
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Kapatılan Refah Partisi'nin (RP) 19. ve 20. Dönem Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci, bugün Ankara'da ahirete irtihal eyledi. Ekinci'nin vefat haberi sosyal medya hesabından duyuran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekinci'ye rahmet diledi.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu şunları yazdı:
"Bugün vefat eden Refah Partisi Eski Ankara Milletvekilimiz Ömer Faruk Ekinci'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum."
Bugün vefat eden Refah Partisi Eski Ankara Milletvekilimiz Ömer Faruk Ekinci'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.Acılı ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.
1944 yılında Micingirt Kars'ta dünyaya gelen Ömer Faruk Ekinci, Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü mezunudur.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Ekinci, Yükseliş Koleji ve İmam Hatip Lisesi Öğretmenliği yaptı. Refah Partisi 19. ve 20. Dönem Ankara Milletvekilliği yaptı. Ekinci, 24 Ekim 2020 tarihinde Ankara'ya vefat etti.
Ekinci, beş çocuk babasıdır.milligazete.com.tr
Bugün vefat eden Refah Partisi Eski Ankara Milletvekilimiz Ömer Faruk Ekinci'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.Acılı ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 24, 2020
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu şunları yazdı:
"Bugün vefat eden Refah Partisi Eski Ankara Milletvekilimiz Ömer Faruk Ekinci'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum."
Bugün vefat eden Refah Partisi Eski Ankara Milletvekilimiz Ömer Faruk Ekinci'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.Acılı ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.
1944 yılında Micingirt Kars'ta dünyaya gelen Ömer Faruk Ekinci, Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü mezunudur.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Ekinci, Yükseliş Koleji ve İmam Hatip Lisesi Öğretmenliği yaptı. Refah Partisi 19. ve 20. Dönem Ankara Milletvekilliği yaptı. Ekinci, 24 Ekim 2020 tarihinde Ankara'ya vefat etti.
Ekinci, beş çocuk babasıdır.milligazete.com.tr
Bugün vefat eden Refah Partisi Eski Ankara Milletvekilimiz Ömer Faruk Ekinci'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.Acılı ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 24, 2020
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