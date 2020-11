Redmi Note 9 Pro 5G ne kadar dayanıklı? İşte cevabı...

Redmi, orta seviyede iddialı olan akıllı telefonu Note 9 Pro 5G ile üç gün önce karşımıza çıkmıştı. Özellikle canlı renkleri ve cam arka yüzeyi ile teknoloji severleri kendisine hayran bırakan yeni Redmi Note acaba ne kadar dayanıklı sorularını da beraberinde getirdi.

Redmi Note 9 Pro 5G tanıtıldı! İşte özellikleriOrta segment akıllı telefon piyasasında rekabet gittikçe artıyor. Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Redmi Note 9 Pro 5G tanıtıldı.

Yayınlanan resmi videoda, öncelikle özel bir şeffaf bölmeye alınan telefon, bu bölme içinde sürekli yukarıdan aşağıya atılarak, her türlü pozisyonda düşme testine tabii tutuldu. Bu düşme testinden, Gorilla Glass 5 koruması sayesinde telefonun hasarsız ayrıldığı görülüyor.

Daha sonrasında hiç acımadan üzerine farklı objeler fırlatılan Note 9 Pro 5G, bükülme testlerinden de tam not alarak geçiyor. Daha sonrasında ise, yeni Redmi ekranı çizilmelere karşı da test ediliyor.

Aşırı sıcak ve aşırı soğuk koşullara karşı test edilen cihaz, her taraftan su püskürten bir cihazla, tüm yüzeyleri suyla temas ettiriliyor. Bildiğiniz gibi IP53 sertifikasına sahip cihaz, toza ve su püskürtmesine karşı dayanıklı bir yapıda.

Bu testler Redmi tarafından yapıldığı için güvenilirliği tartışmalı. Ancak kısa sürede yeni Redmi Note için dayanıklılık testleri de ortaya çıkacaktır.