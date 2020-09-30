Real Madrid'e Eden Hazard şoku
Real Madrid Kulübü, Belçikalı futbolcusu Eden Hazard'ın sakatlandığını duyurdu. Hazard'ın yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
GÜNDEM 30.09.2020, 21:07
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, doktor kontrolünden geçen Hazard'ın sağ bacağında kas sakatlığı tespit edildiği belirtildi.
Yeni sezonda eflatun-beyazlı takımda henüz forma giyme şansı bulamayan Hazard'ın, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği basına yansıdı.
Hazard'ın, Belçika Milli Takımı'nın 8, 11 ve 15 Ekim tarihlerinde oynayacağı maçlarda da forma giymesi beklenmiyor.
Real Madrid'e geldiğinden bu yana benzer sorunlar yaşayan Hazard, 26 Kasım'da geçirdiği sakatlıktan dolayı da yaklaşık 3 ay oynayamamıştı.
Yeni sezonda eflatun-beyazlı takımda henüz forma giyme şansı bulamayan Hazard'ın, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği basına yansıdı.
Hazard'ın, Belçika Milli Takımı'nın 8, 11 ve 15 Ekim tarihlerinde oynayacağı maçlarda da forma giymesi beklenmiyor.
Real Madrid'e geldiğinden bu yana benzer sorunlar yaşayan Hazard, 26 Kasım'da geçirdiği sakatlıktan dolayı da yaklaşık 3 ay oynayamamıştı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0
Sayfalar Tümü