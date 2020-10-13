Real Madrid'de bir dönem daha kapanıyor mu?
Real Madrid'in başarılı orta saha oyuncusu Luka Modric, kariyeri ve Real Madrid'de devam edip etmeyeceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 13.10.2020, 06:49
1
Luka Modric, geleceği hakkında konuştu. Real Madrid forması giyen başarılı orta saha, takımında mutlu olduğunu ifade etti.
Kariyerinin sonuna doğru yaklaştığını belirten Modric, "Yine de Real Madrid ile başaracağım çok şey var" dedi.
Madrid ekibinde kalmak istediğinin altını çizen Hırvat futbolcu, "Tam tersi olduğunda yeni maceralar arayacağım" ifadesini kullandı.
Kendisiyle ilgili bir sınır belirlemediğini de açıklayan Modric, "Bu konular henüz gündemimizde yok. Fiziksel ve zihinsel olarak nasıl hissettiğime bakıyorum" diye konuştu.
Modric, milli takımda da forma giymeye devam etmek istediğini vurguladı.
Real Madrid ile sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan 35 yaşındaki futbolcu, Madrid ekibiyle henüz yeni bir mukaveleye imza atmadı.
Kariyerinin sonuna doğru yaklaştığını belirten Modric, "Yine de Real Madrid ile başaracağım çok şey var" dedi.
Madrid ekibinde kalmak istediğinin altını çizen Hırvat futbolcu, "Tam tersi olduğunda yeni maceralar arayacağım" ifadesini kullandı.
Kendisiyle ilgili bir sınır belirlemediğini de açıklayan Modric, "Bu konular henüz gündemimizde yok. Fiziksel ve zihinsel olarak nasıl hissettiğime bakıyorum" diye konuştu.
Modric, milli takımda da forma giymeye devam etmek istediğini vurguladı.
Real Madrid ile sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan 35 yaşındaki futbolcu, Madrid ekibiyle henüz yeni bir mukaveleye imza atmadı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 13 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü