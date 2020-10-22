Real Madrid, kötü gidişatın biletini Zidane'a kesti

Real Madrid yönetimi, kulübün kötü gidişatı sonrası teknik direktör Zinedine Zidane'nin takımdaki geleceğini düşünmeye başladı.

Ligde Cadiz'e boyun eğdikten sonra Şampiyonlar Ligi ilk maçında da evinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 3-2'lik skorla yenilen eflatun beyazlılarda Fransız teknik adamla yolların ayrılması tekrar gündeme geldi.



İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez Zidane'nın yerine kulübün efsane ismi Raul'ü takımın başında getirmek istiyor.



Son olarak La Liga'da Cadiz'e evinde mağlup olan Real Madrid, oynadığı 5 maçta 10 puan toplamayı başararak 3. sırada yer alıyor. Eflatun beyazlılar, 24 Ekim Cumartesi günü ezeli rakibi Barcelona'ya konuk olacak.

