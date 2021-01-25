RDW, RDW-CV, RDW-SD nedir? Düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?

Birçok rahatsızlığın teşhis edilmesinde önemli rol oynayan RDW değerleri tam kan sayımı testlerinde standart olarak uygulanır. RDW testinin az bir miktar yüksek veya düşük olması çok ciddi bir soruna işaret etmez. Ancak çok fazla olması durumunda mutlaka önemsenmesi gerekir ve herhangi bir rahatsızlık olup olmadığı araştırılmalıdır.

RDW; İngilizce “Red Cell Distribution Width” kelimelerinin baş harfinden oluşur.

Kırmızı kan hücreleri dağılım genişliği anlamına gelir.

Testin sonuçları, diğer kan testleri ile birlikte, doktorların aneminin varlığını doğrulamasına yardımcı olabilir, bu durum kırmızı kan hücrelerinin olmamasıyla karakterize edilir.

Kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW) testi ayrıca aneminin altta yatan nedenini belirlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, 2010 yılında yapılan bir araştırmada, testin 45 yaş üstü kişilerde mortalitenin güçlü bir göstergesi olabileceği ileri sürülmüştür.

Normal RDW aralığı: %11,5-%14,5 arasındadır.

"RDW-CV" ve "RDW-SD" kırmızı kan hücrelerinin boyutlarını ölçen kan testlerine denir.

RDW-SD: 29-46 fL

RDW-CV: 11.6 -% 14.6 (yetişkinler için)

RDW testi, anemi türlerini ve aşağıdakiler dahil diğer tıbbi durumları teşhis etmeye yardımcı olmak için kullanılır:

* Şiddetli anemiye neden olabilen kan bozuklukları olan talasemi* Şeker hastalığı* Kalp hastalığı* Karaciğer hastalığı* Kanser

Bu test genellikle tam kan sayımının (CBC) bir parçası olarak gerçekleştirilir. CBC, kan hücrelerinin türlerini ve sayısını ve kanınızın, kırmızı kan hücrelerinin ve beyaz kan hücrelerinin ölçümleri gibi kanınızın diğer çeşitli özelliklerini belirler. Bu testler genel sağlık durumunuzu belirlemenize yardımcı olur ve bazı durumlarda enfeksiyon veya diğer hastalıkları teşhis eder.

Doktorlar ayrıca, aşağıdaki durumlarda CBC’nin bir parçası olarak RDW testine bakabilir:

* Baş dönmesi, soluk cilt ve uyuşma gibi anemi belirtileri* Demir veya vitamin eksikliği* Orak hücreli anemi gibi bir ailevi hastalık öyküsü* Cerrahi veya travmadan ötürü önemli kan kaybı* Kırmızı kan hücrelerini etkileyen bir hastalık teşhisi konulması* HIV veya AIDS gibi kronik bir hastalık

