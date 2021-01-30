RB Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Almanya Bundesliga'da lig heyecanı koronavirüs salgınına rağmen devam ediyor. Ligin 19. hafta maçında RB Leipzig ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek.



RB Leipzig - Bayer Leverkusen maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak.



Maç S Sport 2'de canlı yayınlanacak.



RB Leipzig: Gulasci; Orban, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Haidara, Sabitzer, Angelino; Olmo, Forsberg; Sorloth

Bayer Leverkusen: Hradecky; Dragovic, Tah, Tapsoba, Sinkgraven; Wirtz, Aranguiz, Amiri; Diaby, Alario, Bailey

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