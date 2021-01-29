Rasim Arı görevden alındı! AK Parti'den ve başkanlıktan istifa edecek

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti'den ve belediye başkanlığından istifa etme kararı aldı. Uzun süredir kulislerde önceki dönem AK Partili belediye başkanının yolsuzluklarını araştırdığı için Arı'nın üzerinde AK Parti tarafından büyük baskı yapıldığı konuşuluyordu. Rasim Arı’nın bugün İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından görevden alındığı öğrenildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Son 2 yıla yakındır Nevşehir’de çok büyük çalışmalar yürüttüm ama maalesef çok yıprandım. Hem fiziki olarak hem ruhen çok yıprandım." dedi.

Siyasete devam edeceğini söyleyen Rasim Arı, "Daha sağlıklı bir şekilde yol almak adına bugün gün içerisinde hem partimden hem de belediye başkanlığından istifa edeceğim. Aileme vakit ayıracağım ama tekrardan güzelce dinlendikten sonra siyasete devam edeceğim." diye konuştu.

Rasim Arı daha sonra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Kardeşlerim dostlarım hemşehrilerim, Saat 16.00 da gerekli açıklamayı yapacağım Gönlünüz rahat cumanız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

