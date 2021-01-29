Rasim Arı duyurdu: AK Parti ve belediye başkanlığından istifa ediyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti'den ve belediye başkanlığından istifa etme kararı aldı. Uzun süredir kulislerde Arı'nın üzerinde AK Parti tarafından büyük baskı olduğu konuşuluyordu.

Habertürk'ten Emrah Doğru'ya konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Son 2 yıla yakındır Nevşehir’de çok büyük çalışmalar yürüttüm ama maalesef çok yıprandım. Hem fiziki olarak hem ruhen çok yıprandım" dedi.

Siyasete devam edeceğini söyleyen Rasim Arı, "Daha sağlıklı bir şekilde yol almak adına bugün gün içerisinde hem partimden hem de belediye başkanlığından istifa edeceğim. Aileme vakit ayıracağım ama tekrardan güzelce dinlendikten sonra siyasete devam edeceğim." diye konuştu.

