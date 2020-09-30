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Rangers - Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi play off turunda oynanacak Glasgow Rangers - Galatasaray maçının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.
GÜNDEM 30.09.2020, 01:22
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi play off turunda oynanacak Glasgow Rangers - Galatasaray maçının şifresiz yayınlacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Futbolseverleri heyecanlandıran açıklamayı sosyal paylaşım platformu Twitter hesabı üzerinden yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma Teve 2'de yayınlanacak. Başarılar Galatasaray"
Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın 1 Ekim’de Rangers ile oynayacağı karşılaşma @teve2Official’de yayınlanacak.Başarılar @GalatasaraySK! ?? pic.twitter.com/eEC4celX8F
— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 29, 2020
Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın 1 Ekim’de Rangers ile oynayacağı karşılaşma @teve2Official’de yayınlanacak.Başarılar @GalatasaraySK! ?? pic.twitter.com/eEC4celX8F pushfn('ads'); — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 29, 2020
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Futbolseverleri heyecanlandıran açıklamayı sosyal paylaşım platformu Twitter hesabı üzerinden yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma Teve 2'de yayınlanacak. Başarılar Galatasaray"
Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın 1 Ekim’de Rangers ile oynayacağı karşılaşma @teve2Official’de yayınlanacak.Başarılar @GalatasaraySK! ?? pic.twitter.com/eEC4celX8F
— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 29, 2020
Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın 1 Ekim’de Rangers ile oynayacağı karşılaşma @teve2Official’de yayınlanacak.Başarılar @GalatasaraySK! ?? pic.twitter.com/eEC4celX8F pushfn('ads'); — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 29, 2020
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