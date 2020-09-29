Rangers-Galatasaray maçı şifresiz kanalda

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamalada futbolseverlere müjdeli haber verdi.

Bakan Kasapoğlu, Rangers - Galatasaray maçının Teve 2 kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu ''Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın 1 Ekim’de Rangers ile oynayacağı karşılaşma @teve2Official’de yayınlanacak. Başarılar @GalatasaraySK'' ifadelerini kullandı.

