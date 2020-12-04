Ramo 23. Bölüm izle! Ramo son bölüm tek parça

Ramo 23. Bölümü yayınladı. Show TV'nin sevilen aksiyon dizisi Ramo 23. Bölümü ile ekranlara geldi. Diziyi izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyen vatandaşlar arama motorlarında, "Ramo 23. Bölüm izle! Ramo son bölün tek parça ve Ramo son bölümde neler oldu?" gibi aramalar yapıyor. İşte, Ramo 23. Bölüm tek parça.



Ramo, oldukça zorlu bir dönemdedir. Ramo, Mahir’e sillah çeker ve Mazhar ve Yıldırım'ın kendisini izlediğini biliyordur. Kurtulma şansı zordur. Ayrıca Cihangir’in işleri, Vasili’nin İstanbul’a gelmesiyle iyice büyür. Cihangir, tüm hakimiyeti aldığını sanır fakat Mazhar’ın masaya istenmeyen adamlar alması onu sinirlendirir.

Sibel, Ramo ile arasını düzeltir ve her geçen gün biraz daha problemlerin çoğaldığını görür. Ramo’nun yanında yer alan Sibel, savaşta Ramo’yla birlikte yer almak ister.

Ramo etrafındakileri savaştan uzak tutmaya çalışır.



RAMO: Murat YıldırımSİBEL: Esra BilgiçHASAN: İlker AksumNehir: Devrim ÖzkanDoğu Mustafa Yıldıran

RAMO 23. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

