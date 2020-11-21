Ramo 21. Bölümüyle yine sevenlerini unutulmaz anlar yaşattı. Show TV'de yayınlanan heyecan dolu dizi yine sevenlerini ekran karşısına kitledi. Diziyi izleyemeyen veya tekrar izlemek isteyen diziseverler arama motorlarında, "Ramo 21. Bölüm İzle! Ramo son bölüm ve Ramo 21. Bölümde neler oldu? " gibi aramalar yapıyor. İşte, Ramo 21. Bölüm hakkında tüm meral edilenler.



Tüm ailesini kaybettiğini düşünen Ramo, ilk kez gördüğü bi yerde uyanır. Önüne çıkan kişi Ramo'dan tek birşey ister, ailesine karşı birini ölüdürmesini. Ramo, kiralık katil olmadığını söyler. Öte yandan Ramo’nun peşini, Cihangir bırakmaz.

Kendisini kurtarmaya çalışan Ramo diğer yandan da abisi Hasan’ı ve ailesini kurtarmak ister. Ramo, ummadığı bir anda ailesi ve abisini kurtarması için Sibel'den yardım alır.

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