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Ramo 20. Bölüm izle! Ramo son bölüm tek parça izle
Show TV'nin sevilen yapımlarından Ramo, 20. Bölümü ile izleyicinin karşısına geçti. Ramo 20. Bölüm tek parça izle.
GÜNDEM 14.11.2020, 08:17
Show TV'de yayınlanan aksiyon dizisi Ramo, 20. Bölümü ile seyirci karşısına geçti. Heyecan dolu bölümü kaçıran dizinin takipçileri arama motorlarında, " Ramo 20. Bölüm izle! Ramo son bölüm tek parça izle ve Ramo 20. Bölümde neler oldu? " gibi aramalar yapıyor. İşte, Ramo 20. Bölüm hakkında tüm merak edilenler...
Ramo, Cihangir’in hapishaneden uzunca bir süre çıkmayacağını düşündüğü için çıktığını duyunca şaşkınlığa uğrar.
Ramo'nun peşinde artık Cihangir'in adamları vardır ve hedefleri katliam yapmaktır. Aile saldırıdan zayiat vererek zorla kurutulur.
Ramo, ailesini güvenli bir yere alır ve Cihangir’e açıktan savaş açmayı hedefler. Ramo’yu öldürmeyi kafasına koyan Cihangir de illegal yapılanmadan destek alır.
RAMO 20.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
RAMO: Murat Yıldırım
CİHANGİR: Olgun Şimşek
HASAN: İlker Aksum
FİDAN: İdil Fırat
Ramo, Cihangir’in hapishaneden uzunca bir süre çıkmayacağını düşündüğü için çıktığını duyunca şaşkınlığa uğrar.
Ramo'nun peşinde artık Cihangir'in adamları vardır ve hedefleri katliam yapmaktır. Aile saldırıdan zayiat vererek zorla kurutulur.
Ramo, ailesini güvenli bir yere alır ve Cihangir’e açıktan savaş açmayı hedefler. Ramo’yu öldürmeyi kafasına koyan Cihangir de illegal yapılanmadan destek alır.
RAMO 20.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
RAMO: Murat Yıldırım
CİHANGİR: Olgun Şimşek
HASAN: İlker Aksum
FİDAN: İdil Fırat
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