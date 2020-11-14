Show TV'de yayınlanan aksiyon dizisi Ramo, 20. Bölümü ile seyirci karşısına geçti. Heyecan dolu bölümü kaçıran dizinin takipçileri arama motorlarında, " Ramo 20. Bölüm izle! Ramo son bölüm tek parça izle ve Ramo 20. Bölümde neler oldu? " gibi aramalar yapıyor. İşte, Ramo 20. Bölüm hakkında tüm merak edilenler...



Ramo, Cihangir’in hapishaneden uzunca bir süre çıkmayacağını düşündüğü için çıktığını duyunca şaşkınlığa uğrar.

Ramo'nun peşinde artık Cihangir'in adamları vardır ve hedefleri katliam yapmaktır. Aile saldırıdan zayiat vererek zorla kurutulur.

Ramo, ailesini güvenli bir yere alır ve Cihangir’e açıktan savaş açmayı hedefler. Ramo’yu öldürmeyi kafasına koyan Cihangir de illegal yapılanmadan destek alır.

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RAMO: Murat Yıldırım

CİHANGİR: Olgun Şimşek

HASAN: İlker Aksum

FİDAN: İdil Fırat

