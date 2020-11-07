Ramo 19. Bölüm izle! Ramo son bölüm
Ramo dizisi 19. Bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Peki, Ramo 19. Bölümde neler oldu? İşte, Ramo son bölümü tek parça.
GÜNDEM 07.11.2020, 09:38
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Show TV'de yayınlanan Ramo dizisi yine sevenleriyle buluştu. Çok sayıda takipçisi olan yapım, yine nefes kesen bir bölümle takipçilerinin karşısına geçti. Ramo dizisi hayranları, arama motorlarında dizinin hemen ardından, "Ramo 19. Bölüm izle! Ramo son bölüm! Ramo dizisinde son bölümde neler oldu?" gibi araştırmalar yapıyor. İşte dizi hakkında merak edilenler...
Yaralanmasının ardından uzun bir süre geçen Ramo, kendine gelir. Kaman olayını çözmek isteyen Ramo, çalışmalara başlar.
Doğu ise Yavuz’u gizlendiği yerden alır ve Cihangir’e verir. Cihangir ise şaşırtan bir şekilde Yavuz’a dokunulmazlık verir. Sibel, durum karşısında şaşkınlık yaşayarak, hemen Ramo’nun yanına gider.
Ramo, İstanbul mafyasını çökertmek için bir oyun kurar ve Cihangir ile Yavuz’u kullanır.
RAMO 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
RAMO: Murat Yıldırım
CİHANGİR: Olgun Şimşek
YAVUZ: Yiğit Özşener
Hasan: İlker Aksum
FİDAN: İdil Fırat
SİBEL: Esra Bilgiç
Yaralanmasının ardından uzun bir süre geçen Ramo, kendine gelir. Kaman olayını çözmek isteyen Ramo, çalışmalara başlar.
Doğu ise Yavuz’u gizlendiği yerden alır ve Cihangir’e verir. Cihangir ise şaşırtan bir şekilde Yavuz’a dokunulmazlık verir. Sibel, durum karşısında şaşkınlık yaşayarak, hemen Ramo’nun yanına gider.
Ramo, İstanbul mafyasını çökertmek için bir oyun kurar ve Cihangir ile Yavuz’u kullanır.
RAMO 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
RAMO: Murat Yıldırım
CİHANGİR: Olgun Şimşek
YAVUZ: Yiğit Özşener
Hasan: İlker Aksum
FİDAN: İdil Fırat
SİBEL: Esra Bilgiç
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