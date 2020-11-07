Show TV'de yayınlanan Ramo dizisi yine sevenleriyle buluştu. Çok sayıda takipçisi olan yapım, yine nefes kesen bir bölümle takipçilerinin karşısına geçti. Ramo dizisi hayranları, arama motorlarında dizinin hemen ardından, "Ramo 19. Bölüm izle! Ramo son bölüm! Ramo dizisinde son bölümde neler oldu?" gibi araştırmalar yapıyor. İşte dizi hakkında merak edilenler...

Yaralanmasının ardından uzun bir süre geçen Ramo, kendine gelir. Kaman olayını çözmek isteyen Ramo, çalışmalara başlar.

Doğu ise Yavuz’u gizlendiği yerden alır ve Cihangir’e verir. Cihangir ise şaşırtan bir şekilde Yavuz’a dokunulmazlık verir. Sibel, durum karşısında şaşkınlık yaşayarak, hemen Ramo’nun yanına gider.

Ramo, İstanbul mafyasını çökertmek için bir oyun kurar ve Cihangir ile Yavuz’u kullanır.

RAMO 19. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

RAMO: Murat Yıldırım

CİHANGİR: Olgun Şimşek

YAVUZ: Yiğit Özşener

Hasan: İlker Aksum

FİDAN: İdil Fırat

SİBEL: Esra Bilgiç

