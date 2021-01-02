Son Dakika
Ramazana kaç gün kaldı? 2021 Ramazan ayı ne zaman?
Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği hidayet ve rahmet kaynağı olan Ramazan'a geri sayım başladı. Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Üç Aylar ve Ramazan ne zaman başlayacak?
GÜNDEM 02.01.2021, 11:50
2021 yılı Ramazan ayının ve üç ayların ne zaman başlayacağı Müslümanlar tarafından merakla beklenen konuların başında geliyor.
İlk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahura ne zaman kalkılacağı sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.
İçerisinde Recep Şaban ve Ramazan ayının yanı sıra mübarek gecelerin, günlerin olduğu mübarek üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Ramazan Bayramı arifesi ise 12 Mayıs 2021 Çarşamba.
Ramazan başlangıcı ise 13 Nisan 2021 Salı günü olacak...
Ramazan aynın başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı Kadir Gecesi ise 08 Mayıs 2021 Cumartesi.
* Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba
* Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs 2021 Perşembe
* Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs 2021 Cuma
* Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi
* Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe
* Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba
* Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi
* Kadir gecesi - 19 Mayıs 2021 Salı
* Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı
* Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?
* Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
* Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
* Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
* Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
* Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos 2021 Pazartesi
* Aşure günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba
* Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar
İlk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahura ne zaman kalkılacağı sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.
İçerisinde Recep Şaban ve Ramazan ayının yanı sıra mübarek gecelerin, günlerin olduğu mübarek üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Ramazan Bayramı arifesi ise 12 Mayıs 2021 Çarşamba.
Ramazan başlangıcı ise 13 Nisan 2021 Salı günü olacak...
Ramazan aynın başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı Kadir Gecesi ise 08 Mayıs 2021 Cumartesi.
* Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba
* Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs 2021 Perşembe
* Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs 2021 Cuma
* Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi
* Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe
* Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba
* Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi
* Kadir gecesi - 19 Mayıs 2021 Salı
* Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı
* Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?
* Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
* Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
* Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
* Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
* Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos 2021 Pazartesi
* Aşure günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba
* Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 02 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|16
|29
|5. Chelsea
|16
|26
|6. Aston Villa
|15
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Newcastle
|15
|19
|15. Crystal Palace
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|14
|35
|2. Real Madrid
|16
|33
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|16
|23
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Levante
|15
|18
|12. Athletic Bilbao
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Getafe
|15
|17
|15. Elche
|14
|16
|16. Eibar
|16
|16
|17. Valencia
|16
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü