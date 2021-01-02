Ramazana kaç gün kaldı? 2021 Ramazan ayı ne zaman?

2021 yılı Ramazan ayının ve üç ayların ne zaman başlayacağı Müslümanlar tarafından merakla beklenen konuların başında geliyor.

İlk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahura ne zaman kalkılacağı sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.



İçerisinde Recep Şaban ve Ramazan ayının yanı sıra mübarek gecelerin, günlerin olduğu mübarek üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Ramazan Bayramı arifesi ise 12 Mayıs 2021 Çarşamba.

Ramazan başlangıcı ise 13 Nisan 2021 Salı günü olacak...



Ramazan aynın başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı Kadir Gecesi ise 08 Mayıs 2021 Cumartesi.



* Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba

* Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs 2021 Perşembe

* Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs 2021 Cuma

* Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs 2021 Cumartesi



Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi

* Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe

* Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba

* Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi

* Kadir gecesi - 19 Mayıs 2021 Salı

* Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı

* Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

* Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

* Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

* Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

* Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma



* Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos 2021 Pazartesi

* Aşure günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba

* Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar

