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Ramazan orucuna kaç gün kaldı! İlk sahura ne zaman kalkacağız?
Hidayet ve rahmet kaynağı olan Ramazan orucu için geri sayım başladı. Ramazan orucuna kaç gün kaldı! Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği ilk sahur ve ilk iftar ne zaman eda edilecek?
GÜNDEM 04.02.2021, 12:00
2021 yılı Ramazan ayının ne zaman başlayacağı Müslümanlar tarafından merakla beklenen konuların başında geliyor.
İlk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahura ne zaman kalkılacağı sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.
Hicri takvime göre kutlanan mübarek gün ve geceler geçen yıla oranla miladi takvime göre 11 gün önce başlayacak.
Peki Ramazan orucuna kaç gün kaldı! İlk sahura ne zaman kalkacağız?
İçerisinde Recep Şaban ve Ramazan ayının yanı sıra mübarek gecelerin, günlerin olduğu mübarek üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak.
Ramazan Bayramı arifesini ise 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü karşılayacağız.
Ramazan orucunun başlangıcı ise 13 Nisan 2021 Salı günü olacak...
Ramazan aynın başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı Kadir Gecesi ise 08 Mayıs 2021 Cumartesi.
* Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba
* Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs 2021 Perşembe
* Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs 2021 Cuma
* Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi
* Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe
* Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba
* Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi
* Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı
* Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi
* Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
* Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
* Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
* Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
* Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos 2021 Pazartesi
* Aşure günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba
* Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar
İlk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahura ne zaman kalkılacağı sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.
Hicri takvime göre kutlanan mübarek gün ve geceler geçen yıla oranla miladi takvime göre 11 gün önce başlayacak.
Peki Ramazan orucuna kaç gün kaldı! İlk sahura ne zaman kalkacağız?
İçerisinde Recep Şaban ve Ramazan ayının yanı sıra mübarek gecelerin, günlerin olduğu mübarek üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak.
Ramazan Bayramı arifesini ise 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü karşılayacağız.
Ramazan orucunun başlangıcı ise 13 Nisan 2021 Salı günü olacak...
Ramazan aynın başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı Kadir Gecesi ise 08 Mayıs 2021 Cumartesi.
* Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba
* Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs 2021 Perşembe
* Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs 2021 Cuma
* Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi
* Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe
* Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba
* Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi
* Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı
* Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi
* Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
* Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
* Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
* Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
* Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos 2021 Pazartesi
* Aşure günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba
* Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar
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