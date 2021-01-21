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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih namazı ne zaman kılınacak?
İslam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişini yine heyecanla bekliyor. Peki Oruç ayı Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak?
GÜNDEM 21.01.2021, 09:34
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Bolluk, sevinç, bereket, rahmet ve "11 ayın sultanı" olarak nitelendirilen ramazan ayına sayılı günler kaldı.
On bir ayın sultanı Ramazan 12 Nisan günü başlayan kılınacak ilk teravih namazıyla başlayacak.
Ramazan'ın ilk sahurunu Ardahanlılar, ilk iftarını ise Hakkarililer yapacak.
İçinde bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran ramazan ayının başlamasını heyecanla bekleyen Müslümanlar Ramazan ayının başlangıcını merak ediyor.
Hicri takvime göre bütün dini günlerde olduğu gibi Ramazan ayı da miladi takvimde 11 gün önce kutlanacak.
Bir başka deyişle geçen yıl Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlamıştı
13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü sona erecek. 13 Mayıs 2021 Perşembe ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Üç ayların başlangıcı 13 Şubat Cumartesi'ye denk gelecek.
Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek
Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili 27 Mart Cumartesi
Kadir gecesi ise 19 Mayıs 2021 Salı günü
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz PazartesiKurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz SalıKurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz ÇarşambaKurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz PerşembeKurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
On bir ayın sultanı Ramazan 12 Nisan günü başlayan kılınacak ilk teravih namazıyla başlayacak.
Ramazan'ın ilk sahurunu Ardahanlılar, ilk iftarını ise Hakkarililer yapacak.
İçinde bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran ramazan ayının başlamasını heyecanla bekleyen Müslümanlar Ramazan ayının başlangıcını merak ediyor.
Hicri takvime göre bütün dini günlerde olduğu gibi Ramazan ayı da miladi takvimde 11 gün önce kutlanacak.
Bir başka deyişle geçen yıl Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlamıştı
13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü sona erecek. 13 Mayıs 2021 Perşembe ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Üç ayların başlangıcı 13 Şubat Cumartesi'ye denk gelecek.
Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek
Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili 27 Mart Cumartesi
Kadir gecesi ise 19 Mayıs 2021 Salı günü
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz PazartesiKurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz SalıKurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz ÇarşambaKurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz PerşembeKurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
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