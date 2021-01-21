Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih namazı ne zaman kılınacak?

Bolluk, sevinç, bereket, rahmet ve "11 ayın sultanı" olarak nitelendirilen ramazan ayına sayılı günler kaldı.

On bir ayın sultanı Ramazan 12 Nisan günü başlayan kılınacak ilk teravih namazıyla başlayacak.

Ramazan'ın ilk sahurunu Ardahanlılar, ilk iftarını ise Hakkarililer yapacak.

İçinde bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran ramazan ayının başlamasını heyecanla bekleyen Müslümanlar Ramazan ayının başlangıcını merak ediyor.



Hicri takvime göre bütün dini günlerde olduğu gibi Ramazan ayı da miladi takvimde 11 gün önce kutlanacak.

Bir başka deyişle geçen yıl Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlamıştı

13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü sona erecek. 13 Mayıs 2021 Perşembe ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.



Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi



Üç ayların başlangıcı 13 Şubat Cumartesi'ye denk gelecek.

Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek

Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili 27 Mart Cumartesi

Kadir gecesi ise 19 Mayıs 2021 Salı günü



Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz PazartesiKurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz SalıKurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz ÇarşambaKurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz PerşembeKurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma

