Ramazan Karaburç Rabbine kavuştu

Milli Görüş hareketinin Osmaniye’deki dava erlerinden Ramazan Karaburç, rahmet-i Rahman’a kavuştu. Tanıyanlar tarafından dava adamı olduğuna şahitlik edilen ve hayırla anılan Ramazan Karaburç, Milli Görüş hareketi içerisinde birçok görevde bulunmuştu. Millî Gazete camiası olarak kendisine Yüce Rabbimizden rahmet, Milli Görüş camiasına ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

