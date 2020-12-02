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Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban bayramı ne zaman kutlanacak?

Dünyadaki 1,6 milyar Müslüman için çok alışılmadık bir Ramazan ayı yine bizleri bekliyor olacak. Peki Ramazan orucuna ne zaman başlanacak? 2021 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?

GÜNDEM 02.12.2020, 15:27
Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban bayramı ne zaman kutlanacak?
Koronavirüsün gölgesinde başlayacak olan Ramazan orucu kameri takvime göre tutulur. Ancak günümüz Türkiye'sinde Ramazan başlangıcını Miladi Takvime göre tatbik ederiz.
Her yıl İslam aleminde coşku ile kutlanan Ramazan ayı bu yıl salgın nedeniyle buruk bir şekilde kutlanacak.
Ramazan orucu her yıl bir önceki yıla göre on gün erken başlar.
Çünkü Hicri Takvim, Miladi Takvime göre 10 gün kısadır. Ramazan ayı yaklaşık her 33 yılda yılın bütün mevsimlerini dolaşmış olur.
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor.
13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi 

Ramazan aynın başlangıcı  13 Nisan 2021 Salı Kadir Gecesi ise 08 Mayıs 2021 Cumartesi.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi
Kadir gecesi - 19 Mayıs 2021 Salı
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos  2021 Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021  Pazar
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