Ramazan ayı için geri sayım başladı! Ramazan ne zaman başlayacak?

Ramazan 2021'de ne zaman, hangi tarihte başlayacak sorusu internetin en çok arananlar listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

İftarlarımız, sahurlarımız, teravihlerimiz kısacası Ramazan’ı anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzellik bu yıl koronavirüs nedeniye mahzun bir şekilde yaşanacak gibi görülüyor.

Ancak biz müminlere yaraşan yaşadığımız zorlu günleri geçici dünya hayatının bir imtihanı olduğunu anlamak şuur, vakar ve asaletle ibadetlerimize devam etmek.

Peki üç aylar ne zaman başlayacak? İlk orucumuzu ne zaman tutacağız? Ramazan ve Kurban bayramını ne zaman kutlayacağız.

On bir ayın sultanı olan Ramazan'a hazırlık Recep ayının gelmesiyle başlayacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak.

Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs Perşembe günü kutlanacak.



İlki Recep ayı olan üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başlayacak.

Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili ise 18 Şubat 2020 Perşembe günü kutlanacak.

Miraç kandili 10 Mart Cumartesi günü Berat kandili ise 25 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.



4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 20 Temmuz salı günü başlayacak

