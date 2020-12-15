Rakitic'ten 'Cimbom gol gol gol' mesajı Arda Turan'dan cevap

Bir dönem Barcelona'da birlikte top koşturan Arda Turan ile Ivan Rakitic'in sosyal medyadaki ' Galatasaray' diyaloğu sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Sevilla forması giyen Hırvat futbolcu, Arda'nın idman fotoğrafının altına "Cim bom gol gol gol..." yazarken, tecrübeli futbolcu da eski takım arkadaşına "Gel birlikte gol atalım kardeşim" sözleriyle cevap verdi.

Galatatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Arda Turan, Barcelona'dan takım arkadaşı Ivan Rakitic ile sosyal medya üzerinden bir diyaloğa girdi. İspanya La Liga takımlarından Sevilla forması giyen Ivan Rakitic, Arda Turan'ın sosyal medyada paylaştığı antrenman fotoğrafına sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir yorum yaptı.

Rakitic, Arda Turan'ın sarı kırmızılı kalp emojisiyle Intagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Cim bom gol gol gol..." yorumunu yaptı.

Arda Turan ise Rakitic'in bu sözlerine "Gel birlikte gol atalım kardeşim" yanıtını verdi.

