Rakibinin yüzüne tüküren Marcus Thuram'a ağır ceza

Mönchengladbach'ın, Hoffenheim'la oynadığı maçta rakip takım oyuncusu Stefan Posch'nın yüzüne tüküren ve kırmızı kartla oyun dışı kalan Marcus Thuram'a 6 maç men cezası verildi.

Oyuncunun 1 maçlık cezası 31 Aralık 2021'e kadar ertelendi. Fransız forvet cezasını lig ve kupa maçlarında çekecek.

