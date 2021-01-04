Rakamlar umut verici! İşte vaka sayısı

Alınan son kısıtlama ve tedbirler ile birlikte Türkiye'deki vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Açıklanan tabloya göre 197 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana Türkiye'de toplam vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607 kişiye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 508'i semptomatik olmak üzere toplam 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 197 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 685'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 255 bin 607'ye yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 896 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi. Toplam test sayısı 25 milyon 132 bin 152'ye, ağır hasta sayısı ise 3522'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,3 oldu.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

