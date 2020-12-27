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Rakamlar dudak uçuklatıyor! Aşının görünmeyen kısmı!

Çin aşısı ha geldi ha gelecek! Diğer aşılar için çalışmalar sürüyor…

GÜNDEM 27.12.2020, 18:28
Rakamlar dudak uçuklatıyor! Aşının görünmeyen kısmı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a aşı ile ilgili şu bilgileri verdi;
* “Aşılar geliyor. Gümrük işlemleri bittikten sonra 14 günlük bir inceleme dönemi olacak. Aşılar parti parti gelecek. Biz her gelen partiyi 14 günlük bir incelemeye alacağız. Örneklem yöntemini kullanarak yapacağız bu incelemeyi.”
* “Hedefimiz şudur: Üç aylık zaman diliminde 30-35 milyon insanımızın aşılanmasını sağlamak.”
* “İlk etapta aşılanacak olan 30-35 milyon kişi, en riskli gruplar olacak. Bu da bizi ciddi biçimde rahatlatacak.”
* “30-35 milyon kişinin aşılanmasının tamamlanmasını mart gibi bitirmek istiyoruz. Mart gibi de biter.”
* “En büyük rahatlığımız toplumun yüzde 60’ının aşılanmasıyla sağlanacak. Haziran ayı itibarıyla bu hedefimize ulaşabiliriz diye umuyorum. Yüzde 60 demek, 50 milyon kişinin aşılanması demek...”
* “Hazirana kadar yüzde 60’ı aşılarız dememin nedenleri şunlar: Kısa bir sürede dünyada aşının üretimi artmış olacak. Yerli aşımızın devreye girme ihtimali var. Yeni anlaşmaları şimdiden yapmaya başladık. Bütün bunlara dayanarak haziranda yüzde 60 olabilir diyebiliyorum.”
* “Bu sürecin ardından vaka sayısının azalacağını düşünüyorum. Her yılın mevsimsel salgını gibi olabilir.”
* “Kısıtlamalar da bütün bu süreç içinde göreceli olarak gevşeyecek. Maske-mesafe-temizlik üçlüsünden tamamen vazgeçmemiz ise sadece bize bağlı değil.”
* “O aşamaya gelebilmek için tüm dünyanın aşılama işini ciddiyetle yürütüp tamamlaması lazım. Türkiye gibi dünyaya çok açık bir ülke açısından durum bu.”
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ise aşının görünmeyen bir kısmını yazdı. İşte o satırlar;

Türkiye’yi ele alırsak, bazı nedenlerle aşı yaptırmasında sakıncalı olanlar, doğal yoldan virüs kapıp antikor oluşturanlar ayrıldığında geriye kalanlar dahi ciddi bir yekun oluşturuyor.
Bir ara bu rakamın 60 milyon civarında olabileceğinden söz edilmişti.
Bu da 120 milyon adet aşı demek...
Türkiye Faz-3 çalışmaları da devam eden BioNTech ve Sinovac ile anlaşma imzaladı...

Asıl mesele de bunlara ödenecek bedelde yatıyor.
Çünkü birçok ülke bu bedeli ödemekte zorlandığı için Dünya Sağlık Örgütü ve BM’nin farklı birimlerinin başlattığı, “Aşıya her insanın ulaşması gerekir” kampanyasından payına düşecek miktarı bekliyor.
Çoğu ülke de Türkiye gibi var olanı alıyor...
Fiyatları belki tek başına bir şey ifade etmiyor gibi gözükebilir ama 120 milyon adede vurulduğunda bir Euro dahi olsa sonuçta 120 milyon Euro demektir.
Nitekim BionNTech aşısından 300 milyon adet ısmarlayan AB, Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in laboratuvarına finansal destek sağladığı gerekçesiyle tanesini 15,5 Euro’dan alacağını açıkladı.
İki doz yapılması gerektiği için aşının maliyeti 31 Euro’ya geliyor...
ABD aynısını Pfizer’dan doz başına 19,5 Euro'dan alıyor; o da aşı başına 39 Euro'ya mal oluyor.

Halk arasında Çin aşısı olarak dillere yerleşen Sinovac aşının fiyatı konusunda ise başlangıçtan buyana farklı fiyatlar ileri sürüldü.
Ancak Türkiye gibi Faz-3 çalışmalarını yürüten Brezilya ve Endonezya mal oluş fiyatlarını 13,5 Dolar olarak açıkladı.
Endonezya devlet şirketi Bio Farma, her doz için 200 bin Rupiah ödeyeceğini duyurdu ki, bu da doz başı 13,60 Dolara demek.
Dolayısıyla bir aşı için ödenecek fiyat 27,2 Dolar ödeyecek.

Türkiye hangi fiyattan aldı bilmiyorum...
Endonezya üzerinden hesaplandığında dahi 40 milyon doz için ödemesi gereken para 1.88 milyar Dolar eder...
Bugünkü kur üzerinden Türk lirası karşılığı ise 8 milyar 160 milyon lira demektir.
BioNTech için de durum farklı değil...
Eğer AB fiyatı uygulanıyor olsa 31 Euro’dan 4,5 milyon aşının bedeli 139 milyon 500 bin Dolar...
Bugünkü kur üzerinden hesaplanırsa 1 milyar 283 milyon 400 bin lira...
Kaldı ki bunun etkisinin 8 ayda bitip bir daha yapılması ihtiyacı da ayrı konu...”
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