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Rahmetle anılıyor iade-i itibar bekleniyor
Devrin hukuk tanımayan İstiklal Mahkemeleri tarafından idam edilen İskilipli Atıf Hoca, şehadetinin sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yâd ediliyor.
GÜNDEM 08.02.2021, 06:51
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Şapka Kanunu’ndan 18 ay önce yazdığı kitaptan ötürü devrin hukuk tanımayan İstiklal Mahkemeleri tarafından idam edilen İskilipli Atıf Hoca, şehadetinin sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yâd ediliyor. İskilipli Atıf Hoca’nın haksız bir şekilde idam edilmesinin üzerinden 95 yıl geçerken Anadolu halkının yüreğinde önemli bir yere sahip olan İskilipli Atıf Hoca için iade-i itibarda bulunulması talep ediliyor.
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