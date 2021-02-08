Real Madrid, 2019 yazında 63 milyon euro karşılığında Eintracht Frankfurt'tan kadrosuna kattığı Luka Jovic'i Ocak ayında Alman kulübüne kiralık olarak geri göndermişti. Sırp futbolcu, Bundesliga.com'a verdiği röportajda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki santrfor, küçükken kimi idol olarak gördüğüne ilişkin bir soruya verdiği yanıtta Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'ya övgüler yağdırdı. İşte yıldız ismin o sözleri:



"Küçükken pek çok idolüm vardı. Önce Ronaldo, ardından Zlatan Ibrahimovic... Ancak en çok izlediğim futbolcu Radamel Falcao'ydu. Onunla benzer oyun stillerine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bir gün onun kadar başarılı olmayı çok isterim."

