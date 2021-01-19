Radamel Falcao için gemileri yaktı!

Millonarios'un sahibi Gustavo Serpa, 15 yaşında Kolombiya’dan ayrılan Radamel Falcao'yu transfer etmenin hayallerini süslediğini itiraf etti. Gustavo Serpa, Caracol Radio'ya yaptığı açıklamada, "Her gün Radamel Falcao'nun Millonarios forması giydiğini hayal ediyorum. Falcao'yla daha önce bir kez görüşme fırsatım oldu. Bu transfer sadece ona ve istediği şeye bağlı." ifadelerini kullandı.



Radamel Falcao'nun Millonarios forması giydiğini hayal ettiğini belirten Gustavo Serpa hedefini de açıkladı. Serpa, hedefinin Kolombiya ekibi Millonarios ile Copa Libertadores kazanmak olduğunu söyledi.



Gustavo Serpa "Millonarios gibi büyük kulüpler, taraftarların arzu ettiği isimleri getirmek isterler. Taraftarın isteklerini her zaman göz önünde bulundururum. Fredy Guarin ve Fernando Uribe gibi transferler ile hedefimizin ne kadar büyük olduğunu gösterdik." diyerek sözlerini noktaladı.

