Rachid Ghezzal: Keşke gol atsaydım
Rachid Ghezzal, Antalyaspor maçı sornası yaptığı açıklamasında "Keşke gol atsaydım ve maçı kazandırsaydım." dedi.
GÜNDEM 03.02.2021, 21:29
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, maç sonrası yaptığı açıklamasında "Keşke gol atsaydım" dedi.
Gol atıp kazandırmayı istediğini söyleyen Cezayirli futbolcu "Böyle takımlara karşı oynamak her zaman zor olur. İlk fırsatta golü buldular. İkinci yarı iyi reaksiyon gösterdik. Bu maçta 1 puan aldık, daha uzun bir yol var. Gole katkı yaptığım için mutluyum. Ancak keşke bir gol de atsaydım ve maçı kazandırsaydım." ifadelerini kullandı.
Gol atıp kazandırmayı istediğini söyleyen Cezayirli futbolcu "Böyle takımlara karşı oynamak her zaman zor olur. İlk fırsatta golü buldular. İkinci yarı iyi reaksiyon gösterdik. Bu maçta 1 puan aldık, daha uzun bir yol var. Gole katkı yaptığım için mutluyum. Ancak keşke bir gol de atsaydım ve maçı kazandırsaydım." ifadelerini kullandı.
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