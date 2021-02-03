Rachid Ghezzal: Keşke gol atsaydım

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, maç sonrası yaptığı açıklamasında "Keşke gol atsaydım" dedi.

Gol atıp kazandırmayı istediğini söyleyen Cezayirli futbolcu "Böyle takımlara karşı oynamak her zaman zor olur. İlk fırsatta golü buldular. İkinci yarı iyi reaksiyon gösterdik. Bu maçta 1 puan aldık, daha uzun bir yol var. Gole katkı yaptığım için mutluyum. Ancak keşke bir gol de atsaydım ve maçı kazandırsaydım." ifadelerini kullandı.

