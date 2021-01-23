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PYD-YPG’yi silahlandıran adam ABD'nin yeni Savunma Bakanı
Joe Biden yönetiminin yeni Savunma Bakanı Lloyd Austin oldu. Austin IŞİD'le mücadele adıaltında terör örgütü PKK-PYD-YPG'yi silahlandırmasıyla tanınıyor.
GÜNDEM 23.01.2021, 15:40
ABD Başkanı Joe Biden yemin ederek göreve başlamasının ardından kabinesindeki isimler de birer birer şekilleniyor.
Biden, ABD Savunma Bakanlığı’nın başına PKK dostu Lloyd Austin’i getirdi.
Austin Pentagon’un başına geçen ilk siyahi isim oldu.
Obama döneminde Başkan Yardımcısı olan Biden görevli olduğu sırada Austin ile beraber çalışma fırsatı bulmuştu.
Austin'in en önemli özelliği Orta Doğu’yu çok yakından tanıyan bir isim.
Austin, 2010-2011 yıllarında Irak’taki ABD güçlerinin komutanlığını yürüttü.
Bu dönemde, ABD’nin Irak’taki muharip askerlerin geri çekilmesi ve Irak ordusuna danışmanlık, yardım ve eğitim sağlamaya başlamasını öngören yeni döneme geçiş faaliyetlerini yürüttü.
2013’te CENTCOM’un başına atanan Austin, Suriye’deki iç savaş ve IŞİD ile mücadelede büyük rol oynadı. “Eğit-donat” programını yöneten Austin, Suriye’de IŞİD’le mücadele ettiği iddiasıyla terör örgütü PKK-PYD-YPG üyelerinin de silahlanmasına öncülük etti.
Biden, ABD Savunma Bakanlığı’nın başına PKK dostu Lloyd Austin’i getirdi.
Austin Pentagon’un başına geçen ilk siyahi isim oldu.
Obama döneminde Başkan Yardımcısı olan Biden görevli olduğu sırada Austin ile beraber çalışma fırsatı bulmuştu.
Austin'in en önemli özelliği Orta Doğu’yu çok yakından tanıyan bir isim.
Austin, 2010-2011 yıllarında Irak’taki ABD güçlerinin komutanlığını yürüttü.
Bu dönemde, ABD’nin Irak’taki muharip askerlerin geri çekilmesi ve Irak ordusuna danışmanlık, yardım ve eğitim sağlamaya başlamasını öngören yeni döneme geçiş faaliyetlerini yürüttü.
2013’te CENTCOM’un başına atanan Austin, Suriye’deki iç savaş ve IŞİD ile mücadelede büyük rol oynadı. “Eğit-donat” programını yöneten Austin, Suriye’de IŞİD’le mücadele ettiği iddiasıyla terör örgütü PKK-PYD-YPG üyelerinin de silahlanmasına öncülük etti.
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