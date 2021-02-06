PYBS 2021 ne zaman? Burslar ne zaman yatırılacak?

Eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan İOKBS'nin 2021 etabı belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İOKBS bursluluk sınavı, 25 Nisan 2021'de yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da başlayıp tek oturumda tamamlanacak.



Bursluluk sınavı başvuru işlemleri http://www. meb.gov.tr sitesi ile http://www.odsgm.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden gerçekleşecek.

Sınav başvuru tarihi ile ilgili bilgilendirme Milli Eğitim Bakanlığı'ndan duyurulacak.



* Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.

* Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ile mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavları 27-18 Mart'ta yapılacak.

* İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı ise 25 Nisan'da.

* Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi üçüncü dönem sınavı 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

* Bu okulların birinci dönem sınavı ise 4-5 Aralık'ta olacak.

* Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri e-Sınavı ile kalfalık ve ustalık teorik e-Sınavları, haftanın yedi günü 81 ildeki e-Sınav salonlarında randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

