Putin'in son Karabağ sözleri dengeleri bozabilir! İşte o sözler...

Aliyev ve Paşinyan ile "sürekli" temas halinde olduğunu açıklayan Putin, Dağlık Karabağ'daki savaşta Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan'a eşit mesafede olduğunu belirterek, "Onlarla günde birkaç kere konuşuyorum" dedi .



