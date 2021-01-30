Putin'den Yunanistan'a büyük şok! Reddetti

25 Mart 2021 yılında bağımsızlığının 200’üncü yılını kutlayacak olan Yunanistan törenlere hazırlanıyor. Bu törenlere başta Fransa lideri Macron, Rusya lideri Putin ve Prens Charles Atina’ya davet edildi.

Ancak Sputnik gazetesinde yer alan bir habere göre, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 25 Mart 2021 yılında bağımsızlığının 200’üncü yılını kutlayacak olan Yunanistan’daki askeri geçit törenine davet edilmesine rağmen Atina’yı ziyaret etme planı olmadığını söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov’un bu açıklaması Atina’da şok etkisi ve hayal kırıklığı yarattı. Yunan basınında bu olay ile ilgili şu değerlendirme yapıldı:

“Ama şimdi ne değişti? Rusya’da Yunanistan’ın duruşuyla ilgili hayal kırıklığı var mı? Unutmayalım ki Atina, Washington’a oldukça epey üs vermiş olan ABD savaş arabasına bağlı.

Çıkarlar çok büyük. Jeopolitik olarak, Amerika ve Rusya arasında neredeyse doğrudan çatışmaya kadar gidebilir. Sadece Yunanistan ile sınırlı değiller.

Washington’un anladığımız kadarıyla Atina’ya baskı yapması mantıklı. Doğu Akdeniz ve Balkanlar’daki gelişmelerin çığ şeklini almasıyla, Yunanistan’ın mahallesini otomatik olarak jeopolitik ve sadece çatışmanın ana alanı haline getiriyor.”

