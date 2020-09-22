Putin’den flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM 75’inci Genel Kurulu toplantısında konuşma gerçekleştirdi.

Kovid-19 aşısını geliştirdiklerine dikkati çeken Putin, bu alanda ortaklığa açık olduklarını dile getirdi.

"KORONAVİRÜS AŞISINA İLİŞKİN ÜST DÜZEY TOPLANTI TEKLİF EDİYORUZ"Putin, "Bu bağlamda, koronavirüs aşılarının geliştirilmesi konusunda işbirliğiyle ilgili ülkelerin katılımıyla ileride üst düzeyde video konferans yoluyla toplantı yapmayı teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısını BM personeline ve ofislerine ücretsiz sunmayı teklif etti.

Putin, “Koronavirüs, tıpkı herkes gibi Birleşmiş Milletler personelini, genel merkezini ve bölge yapılarını vurdu. Rusya, BM'ye gerekli tüm nitelikli yardımı sağlamaya hazırdır. Özellikle BM personelinin ve ofislerinin gönüllü aşılaması için aşımızı ücretsiz olarak sunmayı teklif ediyoruz. Bu konuda BM meslektaşlarımızdan talepler aldık ve bunlara cevap vereceğiz" dedi.

