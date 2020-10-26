Putin'den dikkat çeken ''Afganistan ve ABD'' çıkışı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'daki Amerikan askeri varlığının devam etmesinin tüm bölge güvenliği için olumlu ve faydalı olduğunu söyledi.

Putin, "Başta biz ABD güçlerinin Afganistan'daki varlığı için gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu oylamasında olumlu oy kullandık. Ben hala da bu varlığın bizim çıkarlarımıza ters olduğunu düşünmüyorum".

Rossiya-1 televizyon kanalında 'Moskova, Kremlin, Putin' adlı programda konuşan Putin, konuya ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

"Aksine ABD askerlerinin çekilmeye hazırlandığını duyduğumda şahsen bunun fazla sayıda risk yaratacağını da düşündüm. Her ne kadar devletimizin resmi pozisyonu Afganistan'da siyasi bir uzlaşıdan yana olsa da ben ilk öğrendiğimde duruma böyle baktım. İlk olarak ABD'nin çekilmesi nedeniyle bölgedeki istikrarı devam ettirmek ve riskleri kontrol altında tutmak adına biz daha fazla harcama yapmak durumunda kalacağız".



Putin pek çok alanda çıkar çatışması bulunsa da Afganistan ve Suriye'de çatışmaları azaltma girişimleri konularında Rus ve Amerikan gizli servislerinin iş birliği yapmaya devam ettiğini belirtti. Bu iş birliğinin hem operasyonel seviyede hem de bölgedeki askeri komutanlar seviyesinde olduğunu da ekledi.

Putin Amerikan istihbaratının anti-terör konusunda Rus meslektaşları ile bilgi paylaştığını da kaydederek "Biz de ABD'nin Afganistan'daki çabalarını bir anti-terör çabası olarak görüyoruz. Bizimle bu konuda defalarca kez bilgi paylaşımında bulundular" dedi.



Putin, bu paylaşımlar sayesinde Rusya'da gerçekleştirilecek birkaç terör saldırısının da engellendiğini açıklayarak bu paylaşımlar için Donald Trump'a teşekkür ettiğini aktardı. Putin kendilerinin de benzer bilgiye sahip olduklarında Amerika ile paylaşmak ve yardımlaşmak üzere uzlaşı içerisinde olduklarını söyledi.

