Putin: Trump'a da Biden'e de saygılıyız!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ ve ABD seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşma imzalanırken Rusya’nın sadece arabulucu rolünde olduğunu ve tarafların barışçıl bir şekilde ayrılması için yükümlülük üstlendiğini söyledi.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1'e konuşan Putin, "Rusya, yalnızca arabulucu rolünü yerine getirdi ve tarafların barışçıl bir şekilde ayrılmasını sağlamak için bu belge kapsamında yükümlülük üstlendi. Şimdi zaten bunu yapıyoruz. Metne gelince, üzerinde üçümüz çalıştık; ben, ( Azerbaycan) Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev ve ( Ermenistan) Başbakan (Nikol) Paşinyan. Başka türlü olması mümkün değildi, zira aslında bu iki taraf arasında olan bir anlaşmaydı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin seçim sisteminde sorunlar olduğunu, ancak bunun Rusya'nın değil ABD'nin sorunu olduğunu söyleyen Putin, "Şu anda geniş kitleler tarafından dahi biliniyor, şu veya bu eyalette kazanan aday, tüm delegelerin oylarını alıyor. Diyelim ki yirmi delege var, 11’ini kazanıyor fakat 20’sini de alıyor. Fakat bazen bu delegelerin arkasında daha az seçmen olabiliyor. Peki bu demokratik mi? Bence bu konu çok açık. Bunu Amerikan siyasi sistemini ya da seçim sistemini damgalamak için söylemiyorum. Bu uzun zaman önce yapıldı. Amerikalı meslektaşlarımdan birinin bana geçmişte söylediği gibi, ‘biz buna alışkınız’. Uygulama bu şekilde. Bir şeylerin değişmesi gerekli mi, gereksiz mi, bu bizim işimiz değil." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın ABD’deki iç siyasi zıtlaşmanın sona ermesini beklediğini, Moskova'nın oradaki başkanlık seçimlerinin kazananını tebrik etmemenin gizli bir nedeni olmadığını söyledi:

"Sizi temin etmek isterim, bunun herhangi bir gizli nedeni yok. Bu birinden hoşlanıyoruz, diğerinden hoşlanmıyoruz şeklinde bir şey değil, yalnızca oradaki iç siyasi zıtlaşmanın sona ermesini bekliyoruz.”

'Trump'a karşı da, Biden'a karşı da saygılıyız'"Herkese saygı duyuyoruz, hem görevdeki Başkan Trump’a, hem de bu göreve aday olan Bay Biden’a” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle burada bizim için sorun yok. Tamamen formalite olan şeyler ise yerleşik uygulamalara ve davanın yasal yönüne uygun olarak yapılmalı. Bunun hiçbir gizli nedeni yok, olağandışı veya ilişkimizin daha fazla bozulmasına temel oluşturabilecek hiçbir şey yok. Bu işin formalitesi.”

Rus lider, "Amerikan halkının güvenine sahip her kişiyle çalışacağız. Ancak bu güveni kimin kazandığı, partilerden biri diğerinin zaferini kabul ettiği ya da seçimlerin nihai sonuçları meşru, yasal bir şekilde özetlendiği zaman belli olur” ifadelerini kullandı.

