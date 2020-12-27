Putin koronavirüs aşısı olacak mı? Kremlin açıkladı

Koronavirüs aşı uygulaması dünya genelinde uygulanmaya başlanırken, dünya liderleri de aşı olmaya başladı.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kameralar karşısında aşı yaptırdı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili açıklama yapan Kremlin, Putin'in yakın gelecek koronavirüs aşısı olacağını açıkladı

Rossiya-1 televizyonuna mülakat veren Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Yakın gelecekte Başkan'ın kararı açıklamasını beklemeliyiz." diye konuştu.

