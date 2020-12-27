Putin koronavirüs aşısı olacak mı? Kremlin açıkladı
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın gelecekte Sputnik V aşısını yaptıracağımı ifade etti.
GÜNDEM 27.12.2020, 17:23
Koronavirüs aşı uygulaması dünya genelinde uygulanmaya başlanırken, dünya liderleri de aşı olmaya başladı.
ABD'de başkan seçilen Joe Biden, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kameralar karşısında aşı yaptırdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili açıklama yapan Kremlin, Putin'in yakın gelecek koronavirüs aşısı olacağını açıkladı
Rossiya-1 televizyonuna mülakat veren Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Yakın gelecekte Başkan'ın kararı açıklamasını beklemeliyiz." diye konuştu.
ABD'de başkan seçilen Joe Biden, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kameralar karşısında aşı yaptırdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili açıklama yapan Kremlin, Putin'in yakın gelecek koronavirüs aşısı olacağını açıkladı
Rossiya-1 televizyonuna mülakat veren Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Yakın gelecekte Başkan'ın kararı açıklamasını beklemeliyiz." diye konuştu.
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