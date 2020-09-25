PTT'den alay eder gibi açıklama: ''Selamı var, iyi durumda''

Tarihi Sirkeci Büyük Postanesi'ndeki mektup yazma masası sosyal medyada gündem oldu. Tarihi Sirkeci Büyük Postanesi'ndeki mektup yazma masasının bir anda kaldırılması 2017 yılının Eylül ayında haber haline getirildi.

Ahşap oymalarla süslü mektup yazma masasının kaldırılıp yerine düz bir masanın konulmasına karşılık iki fotoğraf yan yana konulalarak "Solda, Sirkeci Büyük Postane Binası'nın eski masası. Sağdaki yenisi. Estetik geri gidişin görsel özeti" yorumu sosyal medyada ilgi çekmişti.



Sosyal medyadan gelen onlarca mesajın ardından PTT'nin kurumsal hesabından açıklama geldi. Yoğun tepki sonrası PTT açıklamasında: "Kültürel ve tarihi değer taşıyan mobilyalarımızın zedelenmemesi adına hazırlanan replikalar en yakın zamanda kullanımınıza sunulacaktır. Sirkeci Büyük Postane'nin ülkemiz ve kurumumuz için önemli bir miras olduğunu ve bu değeri korumak adına çalıştığımızı belirtiriz. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Sirkeci Büyük Postane bizim için önemli bir miras olup bu değeri korumak adına çalıştığımızı belirtiriz" ifadelerine yer verilmişti."3 yıl sonra masa tekrar gündeme gelince PTT yeni bir açıklama daha yaptı.



PTT’nin kurumsal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sirkeci Büyük Postane’deki masamız restorasyon nedeniyle geçici bir süreliğine kaldırılmıştır. Bu değerli esere duyduğunuz ilgiye ve hassasiyetinize teşekkür ederiz. Endişelenmeyin, masamız gayet iyi durumda. Restorasyon bittiğinde postanemizi ve masayı ziyaret edebilirsiniz” denildi.

Postanenin 1909’da açılışından sonra kullanılmaya başlanan masanın, postane ile özdeşleşen unsurlardan olduğu belirtildi. Masanın üzerinde birbirinden ünlü ve Türkiye gündemine oturmuş kişilerin bile mektuplarını kaleme aldığı ifade edildi.

