PTT’de taşeron kıyımı

PTT taşıma işçileri, taşeron şirketler tarafından pandemi döneminde işçi çıkartmak yasak olmasına rağmen ya işten çıkartılıyor ya da ücretsiz izne gönderiliyor. Resmi kurum ve makamlardan da bir destek bulamayan işçiler İzmir, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli eylemler yapıyor. Konuya ilişkin Millî Gazete’ye konuşan PTT-SEN Genel Başkanı Halit Büyük, “İşten çıkartmalar hakkında PTT Genel Müdürlüğü’ne baş vuruyoruz ama herhangi bir sonuç alamıyoruz. Türkiye’nin her yerinde PTT taşıma işçileri direnişte. Anayasal haklarımız ayaklar altına alınıyor” dedi.

PTT taşıma işçileri taşeron şirketlerin kıyımına maruz kalıyor. Bağımsız sendikalar kurarak haklarını arayan PTT-SEN ve PTT-KARGO-SEN üyesi işçiler, pandemi nedeniyle işçi çıkartmanın yasaklandığı bu dönemde bile ya işten çıkartıldı ya da ücretsiz izne gönderildi. Koronavirüs şartlarında gayretle postacılık ve kagoculuk görevlerini aksatmayan PTT işçileri, kendilerine yapılan bu haksızlıklara karşı İzmir, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere eylemler yapıyor. Ayrıca resmi kurum ve makamlara defalarca başvuruda bulunan işçiler hiçbir geri dönüş alamadı. Yetkililerin işçi kıyımına göz yummamasını isteyen PTT işçileri, sosyal medyada açıtıkları ‘#BakPostacıDireniyor’ hastag’i ile seslerini duyurmaya çalışıyor.



Yaşanan işçi kıyımlarını gazetemize anlatan PTT-SEN Genel Başkanı Halit Büyük, “Taşeron şirketlere karşı haklarımızı korumak için PTT-SEN ve PTT-KARGO-SEN olmak üzere iki sendika kurduk. PTT bünyesinde toplam 14 bin dağıtım işçisi çalışıyor ve haklarımızı savunmamız gerekiyordu. Sendikaşalarak toplu sözleşmeler yaptık ve daha sonra teşeron şirketler de bu toplu sözleşmeler yüzünden zarara uğradıkları gerekçesiyle bizi tehdit etmeye başladı. Son ihalelerin yapılmasıyla birlikte ihaleyi kazanan taşeron şirketler de işçi kıyımına başladı. Önce benim gibi sendika yöneticilerini gereksiz yere işten çıkarttılar. Biz konuyu PTT Genel Müdürlüğü’ne bildirdik ama konu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını bir şey yapmayacaklarını söyleyip göz yumdular” ifadelerini kullandı.



Kendisinin de 11 yıldır PTT’de çalıştığını ancak haksız yere işten çıkartıldığını iddia eden Halit Büyük, “Taşeron firmalar ihaleyi kazandıktan sonra sendikalarımızın yönetici kadrolarına saldırmaya başladı. Ben dahil birçok yönetici haksız ve hukuksuz yere işten çıkartıldı. Örnek vermek gerekirse, PTT-SEN Genel Örgütlenme Sekreterimiz Emir Bil, Bursa’daki bir PTT şubesinde çalışıyordu. Emin Bil önce Mudanya’ya sürüldü daha sonra da kod 29 ile işten çıkartıldı. Pandemi nedeniyle işten çıkartma yasağı olduğu halde bu işten çıkartma nasıl oldu anlam veremiyoruz. Kod 29’la yani ‘Ahlak kurallarına aykırı davranma’ gerekçesiyle işten çıkartılan bu kardeşimize karşı bir delil gösteremiyorlar. Emin Bil gibi birçok kişi tutanak dahi olmadan işten çıkarttılar ve bu işten çıkartmalar devam ediyor” şeklinde konuştu.



Halit Büyük, “İşten çıkartmalar hakkında PTT Genel Müdürlüğü’ne başvuruyoruz ama herhangi bir sonuç alamıyoruz. Birçok arkadaşımız pandemi şartlarında işten çıkartma yasağı olduğu için ücretsiz izne çıkartıldı. Yasağa rağmen işten çıkartılanlar da var. İşten çıkartılanlar arasında kanser tedavisi gören arkadaşımız bile var. PTT işçilerinin sendikalaşmasına karşı ciddi bir operasyon var. Biz de bir direniş başlattık. İşten çıkartılanların geri alınması ve çalışma şartlarımızın iyileştirilmesini istiyoruz. Bursa, İzmir ve İstanbul başta olmak üzeri Türkiye’nin her yerinde PTT taşıma işçileri direnişte. Anayasal haklarımız ayaklar altına alınıyor. Buna karşı bir müzakere sürecinin başlamasını istiyoruz” diyerek PTT Genel Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı’nı ve ilgili tüm yetkilileri göreve çağırdı.

