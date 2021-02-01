PTTAVM'de ayçiçek yağ fiyatları ne kadar, satışa ne zaman başlıyor?

Ayçiçek yağında son 3 aydaki fiyat artışı yüzde 40’ı buldu. 5 litrelik yağın fiyatı 80 lira oldu.

Yağ fiyatlarındaki önlenemeyen artış nedeniyle PTT, E-ticaret platformu PTTAVM üzerinden ucuz ayçiçek yağı satacağını açıkladı.



PTTAVM, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin indirimli online satışını yapmaya başladı.

Ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat,un, salça gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların düşük olması için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.

PTTAVM’de Ayçiçek yağ fiyatları ise şöyle oldu.

5 litrelik Abalı marka ayçiçek yağı 69,90 liradan satışa sunulacak. 5 litrelik yağ için kargo ise ücretsiz.

1 litrelik Orkide ayçiçek yağın fiyatı ise 15,90 lira.

