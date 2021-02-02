PttAVM piyasadan pahalı!

Son dönemlerde ayçiçek yağı başta olmak üzere gıda fiyatlarının yükselmesi iktidarı farklı çözüm (!) yollarına yöneltti. İlk başta kooperatifler ve PTT’nin alışveriş sitesi PttAVM üzerinden indirimli ürünler satışa sunuldu. Daha sonra ise üç bakan ve Merkez Bankası başkanının katılımıyla gerçekleştirilen Gıda Komitesi toplantısından “Erken Uyarı Sistemi”ne yönelik hızlı tedbir alma kararı çıktı. İktidarın kısa vadede aldığı tedbirler henüz meyvelerini vermezken, PttAVM üzerinden satışa sunulan ayçiçek yağının fiyatının piyasadan yüksek olması ise kafaları karıştırdı.



“İndirimli yağ satacak” denilen PttAVM’deki fiyatların yüksek olması vatandaşı şaşırtırken, iktidarın nasıl bir çözüm bulacağı ise merak ediliyor. PttAVM 5 litrelik ayçiçek yağını 75 TL’den satışa sunarken, aynı yağ diğer online marketlerde 67,19 liradan satışa sunuluyor. Öte yandan 1 litrelik ayçiçek yağını PttAVM, 24 TL’den satışa sunarken, aynı yağı diğer marketler 17,90 TL’den satıyor. PttAVM’den yapılan alışverişlerde kargo bedava olurken, daha uygun diğer online marketlerin bazılarında kargo ücreti alınabiliyor. Online olarak uygun fiyatlara ayçiçek yağı satışı yapan marketlerin önemli bir kısmının Türkiye’nin her tarafında satış yapan marketleri de bulunuyor. Bu marketlerdeki fiyatların da PttAVM’lerdeki fiyatlardan düşük olması dikkat çekiyor.







