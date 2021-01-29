PTT ayçiçek yağı satacak!

Temel gıda maddelerinde yaşanan büyük fiyat artışlarına engel olamayan AK Parti, PTT’yi devreye sokuyor.

Temel gıda maddeleri başta olmak üzerinde ayçiçek yağında meydana gelen artış sonrasında PTT'nin online satış yapan PttAVM.com sitesinden indirimli ayçiçek yağı satışı yapılacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com’a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satılacak.

Atılacak adımla ilk olarak, ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.

Ayrıca Milliyet’e yer alan habere göre ücretsiz kargo ile de üretici ve tedarikçilerin indirime destek vermesi sağlanacak. AOÇ’nin süt ve süt ürünlerini de günlük olarak yurttaşa ulaştırabilmek için bazı bölgelerde soğuk hava depoları kurmayı planladığı belirtildi.

Öte yandan AK Parti iktidarı 'devlet fabrika sahibi olamaz' diyerek kamuya ait çok sayıda fabrikayı özelleştirmişti. Devletin fabrika sahibi olmaması gerektiği dile getirilirken geçtiğimiz dönem AK Parti tarafından sebze ve meyve satışları için tanzim satış manavlarının açılması ve şimdi de PTT üzerinden ayçiçek yağının satılacak olması ise dikkat çekiyor.

