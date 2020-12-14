PSG'den Neymar şoku! Sakatlığına ilişkin açıklama

Fransa 1. Futbol Ligi ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar'ın sakatlığının çok ciddi olmadığı açıklandı. PSG'den yapılan açıklamada, Olympique Lyon'a 1-0 yenildikleri son lig maç sırasında sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkan 28 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolüne girdiği belirtildi.

Sol ayak bileğinde burkulma tespit edilen Neymar'ın sakatlığının çok ciddi gözükmediği ve 48 saat içinde yapılacak detaylı incelemenin ardından durumun netleşeceği ifade edildi.

Neymar, PSG formasıyla 12 maça çıktı, 9 gol atma başarısı gösterdi.

