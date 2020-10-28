PSG'de Neymar şoku! Başakşehir maçında...
Başakşehir'e konuk olan PSG'de Neymar şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu sakatlanarak oyuna devam edemedi.
GÜNDEM 28.10.2020, 21:40
Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda Başakşehir'e konuk olan Paris Saint Germain'de Neymar sakatlık geçirdi.
Sakatlık sonrası 26. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Pablo Sarabia'ya bıraktı.
Sakatlık sonrası 26. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Pablo Sarabia'ya bıraktı.
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